Турелі дуже добре знищують "Шахеди", будуть нові замовлення, - Зеленський

Замовлення турелей збільшено

Зеленський разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою, Головнокомандувачем ЗСУ Мизайлом Драпатим та командувачем Повітряних Сил Анатолієм Кривоножко визначив додаткові спроможності України по виробництву турелей.

"Вони показали себе дуже добре у протидії "Шахедам". Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі", - каже президент.

Раніше РБК-Україна писало, що понад 12 автоматичних турелей 50-го калібру, встановлених у Києві, є українськими системами Sky Sentinel, підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Крім того, у Києві почали встановлювати турелі, заявив Зеленський 4 жовтня під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.