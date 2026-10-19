Турели очень хорошо уничтожают "Шахеды", будут новые заказы, - Зеленский

Украина ускоряет производство автоматизированных роботизированных турелей с искусственным интеллектом и машинным зрением. Они показали высокие результаты по уничтожению реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по результатам селекторного совещания насчет ситуации в Украине после очередных атак РФ.

Заказ турелей увеличен

Зеленский вместе с министром обороны Евгением Хмарой, Главнокомандующим ВСУ Мизайлом Драпатым и командующим Воздушными Силами Анатолием Кривоножко определил дополнительные возможности Украины по производству турелей.

"Они показали себя очень хорошо в противодействии "Шахедам". Увеличиваем заказ, и важно максимально ускорить все процессы: организационные, финансовые и производственные", - говорит президент.

Ранее РБК-Украина писало, что более 12 автоматических турелей 50-го калибра, установленных в Киеве, являются украинскими системами Sky Sentinel, подтвердил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Кроме того, в Киеве начали устанавливать турели, заявил Зеленский 4 октября во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.