В Турции сделали заявление о будущем завода Bayraktar в Киеве после ударов РФ

Турция, Четверг 09 октября 2025 16:23
В Турции сделали заявление о будущем завода Bayraktar в Киеве после ударов РФ Фото: Халюк Байрактар, гендиректор Bayraktar (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Завод Baykar по изготовлению беспилотников в Украине продолжат строить, несмотря на обстрелы российских оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил гендиректор компании Халюк Байрактар в интервью "Укринформу".

В ночь на 29 августа россияне в четвертый раз за последние полгода нанесли удар по заводу турецких беспилотников Bayraktar в Киеве.

"Прежде всего эта атака стала еще одним свидетельством той жестокости, с которой украинскому народу приходится мужественно сталкиваться ежедневно", - подчеркнул Байрактар.

Он рассказал, что для него остается приоритетом безопасность украинцев, и отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

"Железо, бетон и здания можно восстановить. То, что действительно имеет значение - это наша воля и вера в этот проект. Ни одна ракета не способна повредить нашей дружбе", - заявил гендиректор Bayraktar.

По его словам, российская атака не изменила планы компании. После оценки повреждений строительство продолжается согласно графику.

Завод Baykar в Украине

Напомним, в июле 2022 года тогдашний премьер Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода Bayraktar в Украине.

Компания Baykar позже получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Отметим, гендиректор Baykar Халюк Байрактар рассказывал, что завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн долларов.

В июле 2023 года Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотников Bayraktar. Согласно планам, объем производства будет превышать 100 единиц дронов в год.

РБК-Украина ранее писало, что завод Bayraktar турецкой компании Baykar Makina полноценно заработает в Украине после окончания войны с РФ.

