В Турции сделали заявление о будущем завода Bayraktar в Киеве после ударов РФ

Завод Baykar по изготовлению беспилотников в Украине продолжат строить, несмотря на обстрелы российских оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил гендиректор компании Халюк Байрактар в интервью "Укринформу".

В ночь на 29 августа россияне в четвертый раз за последние полгода нанесли удар по заводу турецких беспилотников Bayraktar в Киеве.

"Прежде всего эта атака стала еще одним свидетельством той жестокости, с которой украинскому народу приходится мужественно сталкиваться ежедневно", - подчеркнул Байрактар.

Он рассказал, что для него остается приоритетом безопасность украинцев, и отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

"Железо, бетон и здания можно восстановить. То, что действительно имеет значение - это наша воля и вера в этот проект. Ни одна ракета не способна повредить нашей дружбе", - заявил гендиректор Bayraktar.

По его словам, российская атака не изменила планы компании. После оценки повреждений строительство продолжается согласно графику.