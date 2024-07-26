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Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания войны - посол в Турции

Пятница 26 июля 2024 16:49
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Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания войны - посол в Турции Фото: посол Украины в Турции Василий Бондарь (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Завод по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar Makina полноценно заработает в Украине после завершения войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в интервью Euronews.

"Мы работаем с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода", - сказал Боднар.

По его словам, завод полноценно заработает в Украине после завершения войны.

Посол отказался предоставлять подробности о заводе по причинам безопасности, однако отметил, что прогресс в этом плане заметен.

Он также напомнил, что Украина сотрудничает с компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).

Завод Baykar Украина

Напомним, в июле 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории Украины.

Позже компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

Ранее гендиректор Baykar Халюк Байрактар сообщал, что завод в Украине будет открыт уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн долларов.

Уже в июле 2023 турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar. Ежегодно на нем планируют производить более 100 единиц дронов.

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