Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания войны - посол в Турции

Завод по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar Makina полноценно заработает в Украине после завершения войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в интервью Euronews.

"Мы работаем с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода", - сказал Боднар. По его словам, завод полноценно заработает в Украине после завершения войны. Посол отказался предоставлять подробности о заводе по причинам безопасности, однако отметил, что прогресс в этом плане заметен. Он также напомнил, что Украина сотрудничает с компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).