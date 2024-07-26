Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания войны - посол в Турции
Завод по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar Makina полноценно заработает в Украине после завершения войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в интервью Euronews.
"Мы работаем с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода", - сказал Боднар.
По его словам, завод полноценно заработает в Украине после завершения войны.
Посол отказался предоставлять подробности о заводе по причинам безопасности, однако отметил, что прогресс в этом плане заметен.
Он также напомнил, что Украина сотрудничает с компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).
Завод Baykar Украина
Напомним, в июле 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории Украины.
Позже компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.
Ранее гендиректор Baykar Халюк Байрактар сообщал, что завод в Украине будет открыт уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн долларов.
Уже в июле 2023 турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar. Ежегодно на нем планируют производить более 100 единиц дронов.
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