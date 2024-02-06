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Стало известно, сколько дронов Bayraktar будет в год производить завод в Украине

Вторник 06 февраля 2024 21:19
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Стало известно, сколько дронов Bayraktar будет в год производить завод в Украине Фото: стало известно, сколько дронов Bayraktar будет в год производить завод в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине продолжается строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. В год на нем планируют производить более 100 единиц дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил гендиректор Baykar Халук Байрактар.

"Наш завод строится... Нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", - заявил Байрактар.

По его словам, завод в Украине будет большим. Он рассчитывает, что там будет работать около 500 человек.

Байрактар уточнил, что в год планируется производить около 120 беспилотников. Но пока не выбрана конкретная модель - TB2 или TB3.

При этом он подчеркнул, что планы по строительству завода продолжаются несмотря на войну России против Украины и “ничто” не может их остановить.

Завод по производству Bayraktar в Украине

Напомним, еще в июле прошлого года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине начали строительство завода по производству Bayraktar.

Сам Халук Байрактар отмечал, что завод планируют запустить в 2025 году.

Планируемый общий объем инвестиций в строительство объекта составляет 95,5 млн долларов.

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