ua en ru
Вс, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Турции снова произошло землетрясение: зафиксировали два подземных толчка

Новина українською →
Турция, Воскресенье 13 августа 2023 04:24
В Турции снова произошло землетрясение: зафиксировали два подземных толчка Фото: в Турции снова произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Турции зафиксировали два подземных толчка магнитудой 4,8 и 4,5 балла по шкале Рихтера днем, 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFAD.

Землетрясение произошло в районе Йешилльюрт в провинции Малатия на востоке Турции. Первый подземный толчок магнитудой 4,8 местных жителей почувствовали в 16.39. Уже через минуту состоялся второй, силой 4,5.

По данным Директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции, эпицентры толчков находились на глубине около 6,35 и 7 километров.

По данным местных властей, значительных разрушений нет.

Землетрясения в Турции

В феврале 2023 года возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. Из-за землетрясения погибли более 50 тысяч человек.

Несколько недель назад в Турции в провинции Адана произошли сразу два землетрясения. Первый магнитудой 5,5, а второй – 4,4.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
День "бавовны" в Керчи. Что известно о новых взрывах возле Крымского моста
День "бавовны" в Керчи. Что известно о новых взрывах возле Крымского моста
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"