В Турции заявили о необходимости поиска "альтернатив" для окончания войны в Украине

Позиция Турции по войне

Стоит отметить, что власти Турции занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Анкара заявляет, что поддерживает суверенитет Украины, при этом прямо не осуждает Москву.

В начале полномасштабной войны в Стамбуле проходили переговоры между Украиной и Россией, но это не принесло значительных результатов. Также Турция была посредником в создании "зернового коридора" и нескольких обменах пленными.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава МИД Турции сказал о необходимости "прекращения огня".

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