У Туреччині заявили про необхідність пошуку "альтернатив" для закінчення війни в Україні

Позиція Туреччини щодо війни

Варто зазначити, що влада Туреччини займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Анкара заявляє, що підтримує суверенітет України, при цьому прямо не засуджує Москву.

На початку повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори між Україною та Росією, але це не принесло значних результатів. Також Туреччина була посередником у створенні "зернового коридору" та декількох обмінах полоненими.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ, а глава МЗС Туреччини сказав про необхідність "припинення вогню".

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