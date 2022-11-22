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В Турции заявили о готовности применить переданные Россией системы ПВО С-400

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Анкара, Вторник 22 ноября 2022 20:28
В Турции заявили о готовности применить переданные Россией системы ПВО С-400 Фото: Хулуси Акар, министр обороны Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция уже установила зенитные ракетные комплексы С-400, которые ей передала Россия. Они готовы к применению.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать", - заявил Акар.

Отметим, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРК С-400 в 2017 году. Она первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

Из-за этого США исключили Турцию из программы F-35, согласно которой турецкая армия должна была получить американские истребители.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал лично обсудить с Джо Байденом поставки истребителей F-16 его стране.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Турция ПВО
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