ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ердоган планує домовитися з Байденом про постачання винищувачів F-16, - ЗМІ

Новость на русском →
Субота 13 серпня 2022 17:58
Ердоган планує домовитися з Байденом про постачання винищувачів F-16, - ЗМІ Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести зустріч з американським колегою Джо Байденом для того, щоб домовитися про постачання винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

Туреччина вже кілька місяців домовляється про покупку американських винищувачів F-16 з США. За даними видання, це питання стане ключовим у можливих переговорах Байдена і Ердогана, які повинні відбутися в наступному місяці в ході засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

У Sabah відзначають, що Анкара не хоче допустити затягування у вирішенні цього питання і має намір прискорити узгодження поставок літаків. Туреччина також вимагає, щоб питання передачі винищувачів було винесено на розгляд Конгресу США.

Варто зауважити, що Туреччина вклала 1,4 мільярда доларів в американську програму F-35, згідно з якою Анкара повинна була отримати винищувачі. Але через те, що турецька влада відмовилася позбутися російських систем протиракетної оборони С-400, Вашингтон виключив країну з програми.

Після такого рішення Туреччина вирішила запропонувати угоду, за якою вона буде купувати нові F-16 у США, одночасно модернізуючи свій парк з 80 старих F-16.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що США поки не завершили обговорення щодо постачання українським військовим винищувачів F-16 і не планують передавати їх найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей