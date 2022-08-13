Ердоган планує домовитися з Байденом про постачання винищувачів F-16, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести зустріч з американським колегою Джо Байденом для того, щоб домовитися про постачання винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah .

Туреччина вже кілька місяців домовляється про покупку американських винищувачів F-16 з США. За даними видання, це питання стане ключовим у можливих переговорах Байдена і Ердогана, які повинні відбутися в наступному місяці в ході засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

У Sabah відзначають, що Анкара не хоче допустити затягування у вирішенні цього питання і має намір прискорити узгодження поставок літаків. Туреччина також вимагає, щоб питання передачі винищувачів було винесено на розгляд Конгресу США.

Варто зауважити, що Туреччина вклала 1,4 мільярда доларів в американську програму F-35, згідно з якою Анкара повинна була отримати винищувачі. Але через те, що турецька влада відмовилася позбутися російських систем протиракетної оборони С-400, Вашингтон виключив країну з програми.

Після такого рішення Туреччина вирішила запропонувати угоду, за якою вона буде купувати нові F-16 у США, одночасно модернізуючи свій парк з 80 старих F-16.