Ердоган планує домовитися з Байденом про постачання винищувачів F-16, - ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести зустріч з американським колегою Джо Байденом для того, щоб домовитися про постачання винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.
Туреччина вже кілька місяців домовляється про покупку американських винищувачів F-16 з США. За даними видання, це питання стане ключовим у можливих переговорах Байдена і Ердогана, які повинні відбутися в наступному місяці в ході засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
У Sabah відзначають, що Анкара не хоче допустити затягування у вирішенні цього питання і має намір прискорити узгодження поставок літаків. Туреччина також вимагає, щоб питання передачі винищувачів було винесено на розгляд Конгресу США.
Варто зауважити, що Туреччина вклала 1,4 мільярда доларів в американську програму F-35, згідно з якою Анкара повинна була отримати винищувачі. Але через те, що турецька влада відмовилася позбутися російських систем протиракетної оборони С-400, Вашингтон виключив країну з програми.
Після такого рішення Туреччина вирішила запропонувати угоду, за якою вона буде купувати нові F-16 у США, одночасно модернізуючи свій парк з 80 старих F-16.
Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що США поки не завершили обговорення щодо постачання українським військовим винищувачів F-16 і не планують передавати їх найближчим часом.
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