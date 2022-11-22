У Туреччині заявили про готовність застосувати передані Росією системи ППО С-400

Туреччина вже встановила зенітні ракетні комплекси С-400, які передала їй Росія. Вони готові до застосування.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah , про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

"Система С-400 готова до застосування. У разі виникнення будь-яких загроз ми ухвалимо рішення, де і як її використовувати", - заявив Акар.

Зазначимо, що Росія та Туреччина уклали контракт на постачання Москвою Анкарі ЗРК С-400 у 2017 році. Вона першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи.

Через це США виключили Туреччину з програми F-35, згідно з якою турецька армія мала отримати американські винищувачі.