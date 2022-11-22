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У Туреччині заявили про готовність застосувати передані Росією системи ППО С-400

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Анкара, Вівторок 22 листопада 2022 20:28
У Туреччині заявили про готовність застосувати передані Росією системи ППО С-400 Фото: Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина вже встановила зенітні ракетні комплекси С-400, які передала їй Росія. Вони готові до застосування.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

"Система С-400 готова до застосування. У разі виникнення будь-яких загроз ми ухвалимо рішення, де і як її використовувати", - заявив Акар.

Зазначимо, що Росія та Туреччина уклали контракт на постачання Москвою Анкарі ЗРК С-400 у 2017 році. Вона першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи.

Через це США виключили Туреччину з програми F-35, згідно з якою турецька армія мала отримати американські винищувачі.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планував особисто обговорити з Джо Байденом постачання винищувачів F-16 його країні.

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