В Турции заявили о "разрешении" от США не применять санкции против "Газпромбанка"

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил изданию, что после ряда переговоров с представителями США страна "получила разрешение" продолжать расчеты через "Газпромбанк".

Отмечается, что это решение снимает "потенциальную угрозу" санкций для Турции, которая до сих пор покрывает более трети своих потребностей в природном газе за счет поставок из России.

В Bloomberg отметили, что Министерство финансов США пока не предоставило комментариев по ситуации.

Ранее в Венгрии выступили с аналогичным заявлением. РБК-Украина сообщало о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США предоставили "исключение" из санкций против "Газпромбанка", что позволит Будапешту продолжать платить России за газ через этот банк.

Санкции против "Газпромбанка"

В ноябре США наложили санкции на российский "Газпромбанк". Тогда под ограничения также попали российские финансовые учреждения "БКС-банк" и "Центрокредит".

Этот шаг Вашингтона был направлен на усиление давления на Москву за продолжение полномасштабной войны против Украины.

Однако, несмотря на санкции, "Газпромбанк" остается ключевым финансовым учреждением, уполномоченным осуществлять платежи за российский газ. Это становится проблемой для тех стран, которые до сих пор не отказались от газа РФ.