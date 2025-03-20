В Турции прошли протесты после задержания мэра Стамбула

В Турции вспыхнули протесты после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Это произошло за несколько дней до того, как его должны были избрать кандидатом в президенты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ВВС и Euronews.

Так, тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула.

" Несколько дорог были закрыты, некоторые социальные медиа-платформы были ограничены, а демонстрации запрещены на четыре дня, чтобы попытаться помешать протестам", - пишет Euronews .

Однако, как пишут журналисты, несмотря на запрет, многие из протестующих собрались у штаб-квартиры полиции Стамбула, мэрии и у штаб-квартиры Республиканской народной партии (CHP) Имамоглу.

Тысячи людей митинговали на морозе перед мэрией, выкрикивая: "Эрдоган, диктатор!" и "Имамоглу, ты не один!"

В частности, ОМОН перекрыл дороги, ведущие к отделу охраны Ватан, куда доставили мэра после задержания. В крупнейшем городе Турции сообщалось о столкновениях между протестующими и полицией.

По данным ВВС, полиция задержала 100 человек, в том числе других политиков, журналистов и бизнесменов, в рамках расследования, а офис губернатора Стамбула ввел четырехдневные ограничения в городе.

"Правительство запретило массовые собрания в Стамбуле в рамках четырех дней ограничений. Но ожидаются новые протесты по всей стране, поскольку лидеры оппозиции, включая жену Имамоглу, призывают людей "поднять свой голос", - пишет издание.

Многие улицы в Стамбуле также были закрыты для движения, а некоторые линии метро отменили свою работу.

Добавим, что выбор кандидата в президенты от CHP, должен состояться в воскресенье, 23 марта.