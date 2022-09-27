Турецкие государственные банки перестали обслуживать российские карты "Мир"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV .

Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, которые используют платежную систему "Мир".

В связи с этим, опасаясь санкций, сегодня крупные частные банки İsbank и DenizBank объявили о прекращении обслуживания карт платежной системы "Мир". Вскоре после этого об отказе обслуживать российские карты сообщили и три крупнейших государственных банка Турции.