Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение: есть погибшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Очаг подземных толчков был на глубине 7 километров в районе Еселюрт провинции Малатия.

"В результате землетрясения погибли два человека, 140 получили травмы", - отметили в управлении по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Турции.

В медицинские учреждения были госпитализированы 40 раненых. В настоящее время 12 из них находятся в тяжелом состоянии.