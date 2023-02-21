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Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 42 тысячи

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Турция, Вторник 21 февраля 2023 16:54
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 42 тысячи Фото: количество погибших из-за землетрясений в Турции превысило 42 тысячи (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В результате землетрясений в Турции количество погибших уже возросло до более чем 42 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Директорат по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

"Согласно последней полученной информации, всего 42 310 граждан погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлиурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг", - говорится в заявлении.

По их данным, сейчас из области эвакуировано 448 018 граждан.

Кроме того, в директорате сообщили, что после двух землетрясений, произошедших 6 февраля, произошло еще 7184 афтершока.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

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