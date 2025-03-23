В Турции арестовали главного соперника Эрдогана

Протесты в Турции

Напомним, что 19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Иммаглоу. Он является главным политическим соперником турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иммаглоу подозревается в коррупции и пособничестве террористической группе - Рабочей партии Курдистана, которая считается террористической организацией в Турции. Сам мэр Стамбула отвергает обвинения.

Арест политика вызвал волну масштабных протестов. Они проходили в Стамбуле, Анкаре и других городах Турции. За прошедшие сутки на протестах задержали более 300 человек. Власти предупредили, что "не потерпят хаоса и провокаций".

Также соцсеть Х (Twitter) заблокировала аккаунты пользователей, которые распространяли информацию об акциях протестов.

Подробнее о причинах протестов в Турции - узнайте в материале РБК-Украина.

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