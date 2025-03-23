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До суда турецкие прокуроры требуют заключить мера Стамбула под стражу

Воскресенье 23 марта 2025 08:00
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До суда турецкие прокуроры требуют заключить мера Стамбула под стражу Фото: Экрем Имамоглу (rudaw.net)
Автор: Эдуард Ткач

Прокуратура в Турции обратилась в суд с просьбой заключить под стражу мэра Стамбула Экрема Имамоглу и его 4-х помощников. В частности, до суда по обвинениям в терроризме и коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Важно отметить, что Имамоглу является ключевой фигурой оппозиции и потенциальным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В среду мэра столицы задержали по таким обвинениям, как взяточничество и помощь террористической группировке.

Однако он отверг эти обвинения, назвав их "невообразимыми обвинениями и клеветой". Ожидается, что суд вынесет решение о задержании Имамоглу сегодня утром, в воскресенье.

Согласно турецкому законодательству, если Имамоглу арестуют по обвинению в терроризме,то позволит правительству назначить попечителя муниципалитета.

Также напомним, что в Турции на фоне этого много людей вышли и продолжают выходить на улицы. В частности, вчера тысячи людей собрались у здания муниципалитета Стамбула и главного здания суда. В обоих местах дежурили сотни полицейских, применяя слезоточивый газ и первые баллончики для разгона протестующих, в то время как толпа бросала а них петарды и другие предметы.

Подробнее о том, почему задержали соперника Эрдогана и как реагирует мир - читайте в материале РБК-Украина.

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Турция Прокуратура
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