В Турции арестовали депутата Бундестага

Инцидент произошел 3 августа в Анталии. Как сообщается, Акбулут освободили через несколько часов после задержания.

Министерство иностранных дел подтвердило немецким СМИ, что знает об этом случае.

Согласно сообщению, посольство Германии в Анкаре и консульство в Анталии находились "в очень тесном контакте" с Акбулутом. Федеральное правительство вмешалось "на высоком уровне, решительно и через различные каналы" и добилось ее немедленного освобождения.

Что известно об Акбулуте

Акбулут родилась в Турции и является членом Бундестага с 2017 года. Сообщается, что она сообщила об этом турецким властям, однако все равно предстала перед судьей.

В прошлом политик выступала, среди прочего, за отмену запрета на деятельность Рабочей партии Курдистана.

РПК запрещена в Германии с 1993 года, а с 2002 года находится в списке террористов ЕС. Ее лидер Абдулла Оджалан содержится на тюремном острове Имрали за государственную измену, убийство и создание террористической организации.

Причина задержания

В настоящее время причина задержания точно не известна. После задержания Акбулут написала пост на своей странице в Twitter, где указала, что не знала, что ждет ее в Турции.

"Я только в аэропорту в Турции узнала, что есть ордер на мой арест от прокуратуры Кайсери", - написала она.

Напомним, мы сообщали, что сотрудник немецкого Бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Российские агенты и шпионы в Германии

Напомним, на днях мы писали, что Россия сотрудничает с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (AfD) и ставит перед ней задачу препятствовать поставкам немецкого оружия в Украину.

В то же время, по данным Bild, один из главных мошенников Германии мог сотрудничать с Пригожиным и ГРУ России.

В прошлом году сообщалось, что военная контрразведка Германии считает, что российские спецслужбы могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ рядом с тренировочными базами.

Мы также писали, что в Германии мог действовать целый ряд российских агентов, пытающихся настроить Германию против поддержки Украины. В частности, проводя акции, на которых призывают Берлин сменить свой прозападный вектор.

Также гражданин Германии Артур Е. в ходе двух поездок в Москву передал Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) секретную информацию, в том числе о потерях РФ в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.