В Германии действует целый ряд российских агентов, пытающихся настроить Германию против поддержки Украины. В частности, проводя акции, на которых призывают Берлин сменить свой прозападный вектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В сентябре 2022 года около 2 тысяч протестующих собрались на площади под собором в Кельне, чтобы призвать правительство Германии порвать с западной коалицией, поддерживающей Украину и вложить мир с Россией.

"Мы должны перестать быть вассалами американцев", - заявил правый немецкий политик Маркус Бейзихт во время митинга.

Журналисты Reuters не смогли взять интервью протестующих, ведь они отказывались говорить, вместо этого один из активистов пытался убедить полицейского арестовать журналиста как "украинского шпиона". Однако тогда сотрудники агентства Reuters установили личности ключевых фигур, причастных к продвижению промосковской позиции в Германии с начала войны.

Одним из них является бывший российский офицер ВВС. Его зовут Макс Шлунд, но еще десять лет назад, до переезда в Германию, его звали Ростислав Теслюк. В последние месяцы он ездил на оккупированный Россией восток Украины, а недавно российское государственное учреждение оплатило ему билет на самолет в Москву на конференцию Владимира Путина.

Другого зовут Андрей Харьковский. Он присягает на верность обществу, поддерживающему военный поход Москвы против Украины. На вопросы Reuters Шлунд и Харьковский отвечать не стали, а на сообщения в WhatsApp Шлунд написал: "Слава России!".

Reuters также рассказало, что некоторые из самых громких агитаторов за изменение политики Германии имеют две личности. Некоторые используют псевдонимы и имеют неразглашенные связи с Россией и российскими организациями, находящимися под международными санкциями или с ультраправыми организациями.

Агентство добавило, что Министерство внутренних дел Германии на вопрос об этом деле заявило, что "весьма серьезно" воспринимает любые попытки иностранных государств или отдельных лиц повлиять на политику, особенно "в контексте российской агрессии в войне против Украины".