Bild: один из главных мошенников Германии мог сотрудничать с Пригожиным и ГРУ России
Главный мошенник Германии Ян Марсалек сотрудничал с российским ГРУ и мог быть связан с главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
О ком идет речь
Бывший главный операционный директор системы платежей Wirecard Ян Марсалек замешан в самом громком финансовом преступлении в истории ФРГ. Мошенники совершали мнимые трансакции на миллиарды евро без реального денежного эквивалента. Глава Wirecard находится в тюрьме в Германии, но Марсалеку удалось сбежать из страны.
Весной 2022 года журналистам удалось выяснить, что он живет на окраине Москвы, где его скрывает ФСБ. С тех пор немецкая юстиция требует его выдачи. Россия отвечает отказом.
Сотрудничество Марсалека и ГРУ
Как выяснилось теперь, спецслужбы РФ помогли Марсалеку покинуть Германию и попасть в Россию через Австрию и Беларусь. Как рассказали BILD в судебных кругах, Марсалек долгие годы был "доверенным лицом" австрийской разведки и контактировал с офицерами ГРУ. До побега из Германии он был в России около 60 раз.
Связь немецкого мошенника с Пригожиным
По информации BILD, он использовал четыре разных австрийских паспорта и один дипломатический паспорт. Однажды он хвастался, что знает о нервно-паралитическом яде "Новичок". Таким ядом могли отравить российского оппозиционера Алексея Навального. Марсалек также отмывал деньги для Евгения Пригожина и переправлял их в Африку.
Российские агенты и шпионы в Германии
В прошлом году сообщалось, что военная контрразведка Германии считает, что российские спецслужбы могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ рядом с тренировочными базами.
Также в Германии мог действовать целый ряд российских агентов, пытающихся настроить Германию против поддержки Украины. В частности, проводя акции, на которых призывают Берлин сменить свой прозападный вектор.
Также гражданин Германии Артур Е. в ходе двух поездок в Москву передал Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) секретную информацию, в том числе о потерях РФ в Украине.
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