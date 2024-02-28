В Турции произошло землетрясение

Землетрясение, характеризующееся как умеренное, было зафиксировано Управлением по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) во вторник 27 февраля на небольшой глубине 6,9 километров.

Отмечается, что толчки были значительно ощутимы жителями провинции, в частности, в районе Бига. Турецкие власти не информировали о каких-либо последствиях.

Также по данным сейсмологов в Турции вчера вечером произошло легкое землетрясение магнитудой 2,2, которое было зафиксировано в 28 км от города Елязиг на востоке страны. Он был на очень маленькой глубине 8,9 км и не ощущался.

Землетрясения в Турции

Напомним, ранее в декабре прошлого года на юго-западе Турции в Средиземном море недалеко от известного курорта и места туристического паломничества Фетхие произошло землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера.

Ранее сообщалось, что год назад, в феврале 2023-го, возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек на юге Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Эпицентр толчков находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. От землетрясения пострадали 11 провинций Турции, было разрушено и повреждено 230 тысяч зданий.

Кроме этого, в июле этого года в провинции Адана на юге Турции произошли сразу два землетрясения подряд.

А в августе этого года в районе Эшилюрт турецкого города Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. В результате толчков пострадали более 20 человек.