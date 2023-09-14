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В Украине возле границы с Румынией произошло землетрясение

Виноградов, Четверг 14 сентября 2023 15:07
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В Украине возле границы с Румынией произошло землетрясение Фото: на границе Украины и Румынии зафиксировали землетрясение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Землетрясение зафиксировали в Закарпатской области в четверг, 14 сентября. Подземный толчок произошел вблизи границы с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

Подземный толчок произошел в 11:52 сегодня, 14 сентября. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км и на расстоянии 6 км к востоку от города Виноградов. Магнитуда толчка - 2 балла по шкале Рихтера. Он относится к неощутимым,

"Данное землетрясение не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Последнее землетрясение в Закарпатской области фиксировали 15 августа 2023 года. Тогда магнитуда составляла 2,2 балла.

Также в Закарпатье 31 июля произошло землетрясение магнитудой 2,1 балла в 6 км к западу от города Свалява.

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Закарпатская область
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