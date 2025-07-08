В Турции начал работу новый посол Украины Нариман Джелял

Наримана Джеляла назначили послом Украины в Турции

Напомним, в мае Нариман Джелял стал новым послом Украины в Турции. Соответствующее назначение утвердил президент Владимир Зеленский.

Нариман Джелял - крымскотатарский политик, журналист и правозащитник. Родился 27 апреля 1980 года в городе Навои, Узбекистан. В 1989 году вместе с семьей вернулся в Крым.

В 2013 году стал первым заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году остался на полуострове, где активно защищал права крымских татар и украинцев, фиксировал нарушения прав человека, посещал судебные заседания по политически мотивированным делам.

В сентябре 2021 года, после участия в саммите "Крымская платформа", был задержан российскими силовиками по обвинению в диверсии. В 2022 году осужден на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В июне 2024 года он был освобожден в результате обмена пленными и вернулся в Украину.

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