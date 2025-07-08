У Туреччині розпочав роботу новий посол України Наріман Джелял

Нарімана Джеляла призначили послом України в Туреччині

Нагадаємо, у травні Наріман Джелял став новим послом України в Туреччині. Відповідне призначення затвердив президент Володимир Зеленський.

Наріман Джелял - кримськотатарський політик, журналіст і правозахисник. Народився 27 квітня 1980 року в місті Навої, Узбекистан. У 1989 році разом із сім'єю повернувся до Криму.

У 2013 році став першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Після окупації Криму Росією у 2014 році залишився на півострові, де активно захищав права кримських татар та українців, фіксував порушення прав людини, відвідував судові засідання в політично вмотивованих справах.

У вересні 2021 року, після участі в саміті "Кримська платформа", був затриманий російськими силовиками за звинуваченням у диверсії. У 2022 році засуджений на 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

У червні 2024 року він був звільнений в результаті обміну полоненими і повернувся в Україну.

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