Зеленский назначил Наримана Джеляла послом Украины в Турции

Нариман Джелял стал новым послом Украины в Турции. Соответствующее назначение утвердил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №305/2025 главы украинского государства.

"Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", - сказано в указе.

Кто такой Нариман Джелял

Нариман Джелял - крымскотатарский политик, журналист и правозащитник. Родился 27 апреля 1980 года в городе Навои, Узбекистан. В 1989 году вместе с семьей вернулся в Крым.

Он окончил Одесский национальный университет по специальности "политология". Работал журналистом в газете "Авдет", ведущим на телеканале ATR, преподавал историю и правоведение в Симферопольской международной школе.

В 2013 году стал первым заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году остался на полуострове, где активно защищал права крымских татар и украинцев, фиксировал нарушения прав человека, посещал судебные заседания по политически мотивированным делам.

В сентябре 2021 года, после участия в саммите "Крымская платформа", был задержан российскими силовиками по обвинению в диверсии. В 2022 году осужден на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.