Гаубицы, вертолеты и симулятор F-16. Первые итоги зарубежного турне Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне по маршруту Болгария-Чехия-Словакия-Турция. Зарубежные визиты выглядят как желание "сверить часы" со странами НАТО накануне саммита в Вильнюсе

Болгария хочет сотрудничать, но без помощи оружием

Визит украинского президента в Болгарию не стал неожиданностью. Местные СМИ заранее анонсировали его, и министр обороны Тодор Тагарев выразил сожаление утечкой информации, поскольку поездка готовилась непублично.

По итогам встречи Зеленского с премьером Николаем Денковым была подписана декларация о евроатлантической интеграции Украины. Таким образом, Болгария стала 22-й страной, которая формализовала поддержку вступления Украины в НАТО.

"До Вильнюсского саммита НАТО остаются считанные дни. Но работа продолжается - работаем с партнерами одновременно на нескольких треках для обеспечения максимальной результативности саммита", - отметил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Затем был подписан меморандум о сотрудничестве в области энергетики на принципах взаимной выгоды и общих интересов. С учетом статуса Украины как кандидата на вступление в ЕС стороны договорились активизировать работу в сфере ядерной, "зеленой" энергетики, водорода, систем накопления и "умных" сетей.

Кроме того, по данным WSJ, Болгария близка к продаже Украине двух ядерных реакторов российского производства. Речь идет об оборудовании с недостроенной АЭС "Белене", стоимость которого составляет не менее 600 млн евро.

В рамках визита Владимир Зеленский дал интервью местным СМИ. По его словам, главная цель поездки - добиться поставок вооружений и оборудования для энергетики. Он также эмоционально объяснил, зачем нужно поддерживать Украину, намекая на нерешительность Болгарии.

"Если лидеры очень прагматичны, то хотя бы с этой точки зрения нужно включить твой мозг и это понять, что пока украинцы воюют, то помогай им, иначе есть вероятность, что война потом придет к тебе. И не надо думать, что будет у тебя - посмотри на Украину", - подчеркнул Зеленский.

Он посетовал на то, что у президента Румена Радева другие взгляды на военную помощь. В частности, Радев боится, что такая помощь якобы может привести к еще большей эскалации войны. В то же время как верховный главнокомандующий Зеленский понимает его нежелание сокращать количество вооружений в болгарской армии. Но в итоге раскритиковал Радева.

Несмотря на это президент Украины, не вдаваясь в подробности, анонсировал серьезный оборонный пакет из Болгарии.

Чехия дает вертолеты, снаряды и симулятор F-16

Встреча с президентом Чехии Петром Павелом проходила в ночь на 7 июля. На ней чешский лидер подтвердил, что поддержка Украины в войне с Россией всегда будет его целью.

"Мы хотим, чтобы Украина победила, чтобы победили все мы, чтобы сохранились ценности, на которых строится наше общество... Можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь и дальше", - отметил Павел.

Зеленский поблагодарил Чехию за поставки оружия, санкции против России, поддержку вступления в НАТО и ЕС. А также выразил надежду на то, что Прага поможет привлечь страны Глобального Юга к усилиям по реализации "формулы мира".

В ответ Павел заверил в том, что его страна готова поддержать Киев на саммите НАТО в Вильнюсе, присоединиться к финансовой помощи и помочь с восстановлением.

О том, что Украина может рассчитывать на голос Чехии при вступлении в НАТО, говорил и премьер Томаш Фиала. А еще он отметил мотивацию Киева к вступлению в Евросоюз и то, в каких условиях страна проводит реформы на этом пути. Кроме того, премьер анонсировал визит делегации бизнесменов, которые будут привлечены к восстановлению и реконструкции Украины.

На совместном брифинге Зеленский говорил о потребностях в дальнобойном оружии.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять. Сложно, если честно, проводить оборонительную операцию. Это очень сложно. То, что ты защищаешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы уничтожить врага", - подчеркнул он.

Одним из главных итогов поездки в Чехию стало обещание передать Украине штурмовые вертолеты и симулятор для обучения пилотов на истребителях F-16. Кроме того, будут переданы еще 100 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Словакия изготовит еще 16 гаубиц Zuzana 2

После Чехии украинский президент отправился в соседнюю Словакию. Цель - встретиться с коллегой Зузанной Чапутовой, премьером и главой парламента, чтобы обсудить оборонную помощь, поддержку вступления Украины в НАТО, "формулу мира" и двустороннее сотрудничество.

На пресс-конференции Зеленский объявил о контракте на поставку самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

"Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", - отметил он.

Эта самоходная гаубица оснащена 155-мм пушкой и способна доставать цели на расстоянии до 41 км. Скорострельность составляет до шести выстрелов в минуту. Отметим, 8 единиц уже находятся на вооружении Сил обороны Украины.

Отдельно Зеленский прошелся по пророссийским настроениям части словацкого населения. По его словам, в нынешних условиях поддержка России равносильно протеррористической позиции, поскольку ее солдаты убивают мирных украинцев.

"Каждый человек имеет выбор, но, если кто-то хочет проверить, хочет увидеть Россию на границах своего государства, на границах вашего государства, то сколько стоит такая проверка?" - добавил он и подчеркнул, что это может обернуться гибелью тысяч людей.

Он также повторил ожидания от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. В частности, по его мнению, нерешенные вопросы по членству Швеции и сигналу о приглашении Украины говорят о недостатке единства в Альянсе.

"Мы ожидаем положительных результатов, или же шагов к приближению этого позитива", - добавил он.

Кроме того, от саммита Зеленский ожидает новых оборонных пакетов и гарантий безопасности до тех пор, пока Украина не стала полноправным членом НАТО.

Что будет в Турции

Сегодня вечером Владимир Зеленский должен отправиться в Стамбул на встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Более детальной официальной информации нет, но, по данным The Guardian, лидеры обсудят расширение Черноморской зерновой инициативы и обмен пленными между Украиной и Россией.