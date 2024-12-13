В Турции похвастались, как помешали России и Ирану воспрепятствовать восстанию в Сирии

Турция якобы уговорила Россию и Иран не поддерживать сирийского диктатора Башара Асада во время последнего восстания. Поэтому его режим был свергнут.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.
По словам Фидана, последние 2-3 года режим Асада был очень слаб. И после начала восстания приоритетной задачей было не допустить вмешательства в ситуацию России.
"Приезжал министр иностранных дел Ирана, мы встречались с россиянами и иранцами в Дохе и обсуждали некоторые вопросы. Если бы режим был поддержан, все могло бы быть очень кроваво. Россияне и иранцы поняли, что продолжать это бессмысленно, в определенный момент они также сделали телефонный звонок, и Асад ушел в тот же вечер", - заверяет глава МИД Турции.
Он похвастался, что Турция проложила путь к тому, чтобы восстание в Сирии "было бескровным".
Напомним, Россия поддерживала режим Башара Асада в Сирии, поскольку так она удовлетворяла ряд своих интересов. В частности, у Москвы на территории Сирии была единственная морская база на Средиземном море.
Также, как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политический эксперт Тарас Загородний, Россия при помощи присутствия в Сирии могла создавать нестабильность на Ближнем Востоке и, таким образом, вызывать рост цен на нефть.
При этом Турции было выгодно падение режима Асада, страна открыто поддерживала повстанцев из организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Более детально об интересах Турции в Сирии рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина главный редактор "Лучшее Радио" Цви Зильбер.
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