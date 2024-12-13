У Туреччині похвалилися, як завадили Росії та Ірану перешкодити повстанню в Сирії

За словами Фідана, останні 2-3 роки режим Асада був дуже слабким. І після початку повстання пріоритетним завданням було не допустити втручання в ситуацію Росії.

"Приїжджав міністр закордонних справ Ірану, ми зустрічалися з росіянами та іранцями в Досі й обговорювали деякі питання. Якби режим був підтриманий, все могло б бути дуже криваво. Росіяни та іранці зрозуміли, що продовжувати це безглуздо, у певний момент вони також зробили телефонний дзвінок, і Асад пішов того самого вечора", - запевняє очільник МЗС Туреччини.

Він похвалився, що Туреччина проклала шлях до того, щоб повстання в Сирії "було безкровним".