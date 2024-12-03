"Черных лебедей" много. Эксперт объяснил, чем угрожает Путину возможный крах режима Асада

Проигрыш режима Башара Асада в Сирии может стать болезненным ударом для российского диктатора Владимира Путина. В частности, он потеряет возможность влиять на цену на нефть.

По его словам, в случае проигрыша Асада Катар может провести газопровод через Саудовскую Аравию, Иорданию и Турцию в Европу, что позволит европейским странам не зависеть от российского газа.

Также Загородний уточнил, что смена власти в Сирии приведет к потере Россией единственной базе на Средиземном море в Тартусе, которая была еще со времен СССР.

"И личный вариант - Путин воевал за Асада, чтобы показать всем, что нельзя менять руководителей", - полагает эксперт.

Он также обратил внимание, что если Асад проиграет, то Россия потеряет инструментарий для давления на Ближнем Востоке.

"Потому что со времен Советского Союза они всегда хотели быть игроком на Ближнем Востоке. Почему? Есть нестабильность на Ближнем Востоке, растет цена нефти, растет прибыль. Нет нестабильности, падают доходы и СССР плохо. С Россией то же", - объяснил Загородний.

Он подчеркнул, что Россия не хочет “выходить” из Сирии, но ресурсов, чтобы там оставаться, у нее нет.

"Поэтому у них с Грузией сейчас проблемы, проблемы в Сирии и еще Украина. "Черных лебедей" в действительности очень много, ресурсов мало, чтобы это удержать", - добавил эксперт.