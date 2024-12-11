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Израильский журналист объяснил, каковы интересы Турции в Сирии

Среда 11 декабря 2024 20:33
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Израильский журналист объяснил, каковы интересы Турции в Сирии Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

У Турции есть несколько интересов в вопросе Сирии. В частности, Анкара хочет вытолкнуть вооруженные формирования курдов за пределы сирийских границ.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил главный редактор "Лучшее Радио" Цви Зильбер.

Лидер повстанцев - не марионетка

Он обратил внимание, что лидер ключевой группы сирийских повстанцев "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани "был создан Турцией", но он не является марионеткой.

"Вот эта вся волна народного обожания и восторга, из-за того что он избавил их от Асада (диктатора Башара Асада - ред.), дает ему большую политическую силу. Если он сейчас закрепит это созданием правительства, системы власти, какой-то видимостью демократических выборов. Еще неизвестно, какой пост он захочет занимать", - добавил Зильбер.

При этом он признал, что среди повстанцев все же есть турецкие марионетки, которые пошли сейчас воевать с курдами. Джулани это не нужно, он бы прекратил эту войну, но Турция ее продолжает.

Интересы Турции

По мнению Зильбера, Турция сейчас хочет вытолкнуть курдов за пределы Сирии, поскольку этот вопрос связан с безопасностью турецкого государства.

Также журналист отметил, что Сирия "лежит в руинах" и Башар Асад ничего не делал для восстановления страны.

"Восстановление Сирии в интересах Европы и Турции, потому что, кто получит подряды на эти строительные работы? Конечно Турция. Европа даст миллиарды на восстановление, потому что хочет, чтобы беженцы вернулись в свои дома. Да и Турция хочет, чтобы беженцы вернулись обратно в свои дома в Сирию", - считает он.

Режим Асада развалился

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжалась гражданская война. И только в этом месяце повстанцам удалось повалить режим Башара Асада, который правил более 20 лет.

Россия и Иран не смогли помочь своему союзнику. В итоге Асад улетел в Москву, а столица Сирии - Дамаск - оказалась под контролем "Хайят Тахрир аш-Шам".

Более детально о том, что происходит в Сирии, - в материале РБК-Украина.

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