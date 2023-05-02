В Турции оценили вероятность второго тура выборов президента

Вероятность того, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%, голоса Реджепа Тайипа Эрдогана и его основного конкурента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу близки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet .

"В то время, как 51,4% респондентов во время опроса отдали свои голоса Эрдогану 48,6% опрошенных, поддержка Кылычдароглу составляет 48,6 процента. Таким образом, Эрдоган, похоже, приближается к результату, который он выиграл на выборах в 2018 году", - пишет издание.

В опросе, проведенном компанией Optimar приняли около 3 тысяч человек в период с 25 по 28 апреля.

При этом, согласно статистики, как говорится в статье, Эрдоган , которому удалось набрать более 48% голосов за две недели до выборов, может увеличить свои показатели на 2% необходимые для первого тура.

" Их голоса не уменьшаются, они увеличиваются. Это может позволить Эрдогану взять верх в первом раунде", - добавляют авторы.