Турецкая оппозиция определилась с кандидатом в президенты: кто поборется с Эрдоганом

Турецкий оппозиционер Кемаль Киличдароглу 6 марта стал главным соперником президента Реджепа Таипа Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут 14 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Ожидается, что предстоящие выборы для действующего президента станут самыми сложными за все время его 20-летнего правления. Они проходят на фоне экономических потрясений и критики реакции правительства на разрушительные землетрясения.

Альянс из шести оппозиционных партий избрал Килидароглу своим кандидатом в президенты. 74-летний Килидароглу является председателем второй по величине партии в стране, Республиканской народной партии.

Ранее Эрдоган заявил, что страны Европы и Америки пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в Турции.

Также мы писали, что в Турции создали специальную комиссию, которая займется расследованием последствий разрушительных землетрясений в разных регионах страны.

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