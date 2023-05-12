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Глава МИД Турции заступился за Россию после обвинений о вмешательстве в выборы

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Пятница 12 мая 2023 18:18
Глава МИД Турции заступился за Россию после обвинений о вмешательстве в выборы Фото: Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начал защищать Россию после того, как страну-агрессора обвинили во вмешательстве в президентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Главу дипломатического ведомства возмутили заявления оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается в процесс избрания главы государства в Турции. Чавушоглу требует предоставить доказательства таким высказываниям.

"Прежде чем говорить о некоем вмешательстве, Кылычдароглу нужно предъявить четкие обоснования, документы или материалы", - заявил Чавушоглу.

Министр обвинил оппозиционного политика в "попытках манипулировать общественным мнением", поскольку он якобы уже осознал свое поражение.

"Они (сторонники Кылычдароглу - ред.) уже сегодня готовят оправдания своего будущего провала, и используют методы, которые им подсказывают на Западе", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его сторонники неоднократно обвиняли страны Запада в попытках повлиять на президентские выборы в Турции.

Более детально о выборах президента Турции, которые состоятся 14 мая, можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Мевлют Чавушоглу Турция Президентские выборы Реджеп Тайип Эрдоган
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