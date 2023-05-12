Глава МИД Турции заступился за Россию после обвинений о вмешательстве в выборы
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начал защищать Россию после того, как страну-агрессора обвинили во вмешательстве в президентские выборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Главу дипломатического ведомства возмутили заявления оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается в процесс избрания главы государства в Турции. Чавушоглу требует предоставить доказательства таким высказываниям.
"Прежде чем говорить о некоем вмешательстве, Кылычдароглу нужно предъявить четкие обоснования, документы или материалы", - заявил Чавушоглу.
Министр обвинил оппозиционного политика в "попытках манипулировать общественным мнением", поскольку он якобы уже осознал свое поражение.
"Они (сторонники Кылычдароглу - ред.) уже сегодня готовят оправдания своего будущего провала, и используют методы, которые им подсказывают на Западе", - добавил глава МИД.
Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его сторонники неоднократно обвиняли страны Запада в попытках повлиять на президентские выборы в Турции.
Более детально о выборах президента Турции, которые состоятся 14 мая, можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.