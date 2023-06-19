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В Турции за день произошло два землетрясения

Фото: в Турции произошли мощные землетрясения (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Два землетрясения магнитудой более четырех баллов по шкале рихтера произошли в Турции в воскресенье, 18 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) в Twitter.

На востоке страны, в Пютюрге, районе провинции Малатия, произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Его зафиксировали в 18:36 на глубине 7,06 км.

Также землетрясение магнитудой в 4 балла зафиксировали в 23:59 в провинции Адана, в районе Саимбейли.

Пока информации о разрушениях или жертвах не было.

Землетрясения в Турции

6 февраля южную и центральную части Турции поразили катастрофические землетрясения, средняя магнитуда колебаний которых составляла 7,8 балла. Число погибших людей вследствие природного бедствия составляет около 50 тысяч.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Кирищчи оценил ущерб в результате землетрясений в 80 млрд долларов. Были разрушены сотни зданий и критическая инфраструктура.

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Турция