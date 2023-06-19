В Турции за день произошло два землетрясения

На востоке страны, в Пютюрге, районе провинции Малатия, произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Его зафиксировали в 18:36 на глубине 7,06 км.

Также землетрясение магнитудой в 4 балла зафиксировали в 23:59 в провинции Адана, в районе Саимбейли.

Пока информации о разрушениях или жертвах не было.

Землетрясения в Турции

6 февраля южную и центральную части Турции поразили катастрофические землетрясения, средняя магнитуда колебаний которых составляла 7,8 балла. Число погибших людей вследствие природного бедствия составляет около 50 тысяч.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Кирищчи оценил ущерб в результате землетрясений в 80 млрд долларов. Были разрушены сотни зданий и критическая инфраструктура.