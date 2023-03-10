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Число погибших при землетрясениях в Турции почти достигло 48 тысяч

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Анкара, Пятница 10 марта 2023 17:48
Число погибших при землетрясениях в Турции почти достигло 48 тысяч Фото: Число погибших при землетрясениях в Турции почти достигло 48 тысяч (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Количество погибших в результате землетрясений в Турции погибли 47 932 человека.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.

"Из них 6 265 являются иностранными гражданами", - сказал он.

Утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

Напомним, в Турции заявили, что ущерб в результате землетрясений оценивается в 80 млрд долларов.

Ранее полиция Турции арестовала 188 человек, которые несут ответственность за разрушенные во время землетрясений здания.

Кроме того, в Турции полиция начала расследования в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся во время землетрясений зданиям.

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