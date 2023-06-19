В Туреччині за день сталися два землетруси

На сході країни, в Пютюрге, районі провінції Малатія, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Його зафіксували о 18:36 на глибині 7,06 км.

Також, землетрус магнітудою в 4 бала зафіксували о 23:59 у провінції Адана, в районі Саімбейлі.

Наразі інформації про руйнування чи жертви не було.

Землетруси в Туреччині

6 лютого південну та центральну частини Туреччини вразили катастрофічні землетруси, середня магнітуда коливань яких становила 7,8 бала. Число загиблих людей внаслідок природнього лиха становить близько 50 тисяч.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі оцінив збитки внаслідок землетрусів у 80 млрд доларів. Було зруйновано сотні будівель та критична інфраструктура.