Турция предостерегла Украину и РФ от атак в Черном море: обещает правовые последствия

Турция снова повторила свое предложение к Украине и РФ о прекращении атак в Черном море. Однако впервые обещает "правовые меры", если удары будут по судам, связанным со страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Турции Яшара Гюллера, передает Reuters.

Турция предостерегает

Гюллер предостерег Россию и Украину от дальнейших нападений на коммерческие суда в Черном море. Турецкий министр заявил, что Анкара оставляет за собой право принять правовые меры против этих ударов. Это самое прямое вмешательство Турции в ситуацию на сегодня, пишет издание.

Турция не раз призывала обе стороны прекратить атаки в Черном море. Ведь ответные удары были и по коммерческим судам под турецким флагом, и по принадлежащим Турции.

Анкара заявляет, что ждет ответа на предложение, которое она передала России и Украине. Оно направлена ​​на прекращение усиления атак и обеспечение безопасной поставки зерна из региона.

"Мы с беспокойством следим за интенсивными нападениями на коммерческие суда в Черном море и призываем стороны действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности навигации в открытом море", - сказал он.

Гюллер также сказал, что Турция, Румыния и Болгария, которые осуществляют операцию по разминированию в Черном море, согласились с важностью сосредоточиться на защите критически важной подводной инфраструктуры.

Нападение на судно вблизи Болгарии

Именно сегодня, 28 октября, еще одно коммерческое судно было атаковано тремя беспилотниками в пределах морской юрисдикции Болгарии, напомнил Гюллер.

Непонятно, кто совершил нападение на плывущий под либерийским флагом греческий контейнеровоз, пишет издание.

Напомним, всех 18 членов экипажа контейнеровоза CONTSHIP JET под либерийским флагом спасли. Перед этим судно атаковали три дрона в Черном море.