ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Дроны ударили по судну вблизи Болгарии, экипаж спасен

17:42 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Дроны ударили по судну вблизи Болгарии, экипаж спасен Фото: контейнеровоз в Черном море (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Дроны снова атаковали торговое судно в Черном море. Это произошло 28 октября у берегов Болгарии. Экипаж контейнеровоза не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

Дроны били по судну

Болгарские власти сообщили, что всех 18 членов экипажа контейнеровоза CONTSHIP JET под либерийским флагом спасли. Перед этим судно атаковали три дрона в Черном море.

Совместная спасательная операция завершена с участием:

  • аварийно-спасательных служб Болгарии,
  • Морской администрации,
  • ВМС,
  • Воздушных сил,
  • пограничной полиции.

"Экипаж в безопасности. Мы благодарим Болгарию за столь быстрое проведение спасательной операции", - сообщил спикер греческой компании, управляющей судном.

Ранее РБК-Украина писало, что у побережья Румынии утром 23 октября затонуло торговое судно, пораженное дроном. На борту судна находились 13 членов экипажа: 10 граждан Украины и три гражданина Азербайджана.

Кроме того, утром 15 октября танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино загорелся недалеко от румынского города Сулина. Судно следовало из Туниса в Румынию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Болгария Война России против Украины
Новости
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Аналитика
Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским