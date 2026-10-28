Дроны ударили по судну вблизи Болгарии, экипаж спасен
Дроны снова атаковали торговое судно в Черном море. Это произошло 28 октября у берегов Болгарии. Экипаж контейнеровоза не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.
Дроны били по судну
Болгарские власти сообщили, что всех 18 членов экипажа контейнеровоза CONTSHIP JET под либерийским флагом спасли. Перед этим судно атаковали три дрона в Черном море.
Совместная спасательная операция завершена с участием:
- аварийно-спасательных служб Болгарии,
- Морской администрации,
- ВМС,
- Воздушных сил,
- пограничной полиции.
"Экипаж в безопасности. Мы благодарим Болгарию за столь быстрое проведение спасательной операции", - сообщил спикер греческой компании, управляющей судном.
Ранее РБК-Украина писало, что у побережья Румынии утром 23 октября затонуло торговое судно, пораженное дроном. На борту судна находились 13 членов экипажа: 10 граждан Украины и три гражданина Азербайджана.
Кроме того, утром 15 октября танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино загорелся недалеко от румынского города Сулина. Судно следовало из Туниса в Румынию.