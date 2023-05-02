В МИДе заговорили о возможности открыть аэропорт во Львове: что для этого нужно
Достаточные средства противовоздушной обороны позволили бы Украине открыть аэропорт во Львове. Для этого требуются самолеты F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире канала "1+1".
"Кстати, будь у нас F-16, и они патрулировали украинское небо, то по крайней мере аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться. Это все об этих задержках с принятием правильных решений", - сказал он.
Кулеба напомнил историю с Patriot, которую Украина просила еще в начале полномасштабной войны, а получила через год.
"Если бы дали сразу, то гораздо меньше было бы разрушено городов и энергообъектов. Та же история повторяется с F-16. Конечно, хочется прийти и сказать: "Ну что вы тянете, вы все равно это сделаете". И в принципе, я так и говорю, если честно. Но у них свои соображения, своя логика и свой анализ", - сказал Кулеба.
Кулеба прокомментировал прогноз Евроконтроля о возможном ограничении полетов над Украиной до 2029 года.
"Это Евроконтроль так сильно с запасом, на всякий случай", - сказал он.
По его словам, все в Украине хотят, чтобы хотя бы один аэропорт заработал. "Но это вопрос безопасности, и полетят ли авиакомпании. Поэтому работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но то, что Евроконтроль слишком консервативную высказал позицию - это однозначно", - добавил министр.
Ранее в "Украэрухе" заявили, что полеты гражданской авиации в Украине не возобновятся, пока в воздушном пространстве не будет обеспечена полная безопасность.
Напомним, Евроконтроль прогнозировал, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, России и Белоруссии могут сохраниться до 2029 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.