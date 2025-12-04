Турция призвала РФ и Украину не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну

После ряда атак на танкеры российского "теневого флота" в Черном море Турция призывает Россию, Украину и все другие стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну.

Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

"Турция призывает Россию, Украину и все другие стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в конфликт и хочет, чтобы энергоснабжение продолжалось без перебоев", - сказал Байрактар.

Отмечается, что Украина, которая нацелилась на российский экспорт нефти, поскольку Москва атакует ее энергосеть, взяла на себя ответственность за атаку морских дронов на два пустых танкера "теневого флота", которые направлялись в российский порт на прошлой неделе.

Однако она отрицает какую-либо связь с другим инцидентом, произошедшим во вторник, 2 декабря, когда танкер под российским флагом, загруженный подсолнечным маслом, подвергся атаке дронов.