Турция призвала РФ и Украину не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну
После ряда атак на танкеры российского "теневого флота" в Черном море Турция призывает Россию, Украину и все другие стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну.
Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
"Турция призывает Россию, Украину и все другие стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в конфликт и хочет, чтобы энергоснабжение продолжалось без перебоев", - сказал Байрактар.
Отмечается, что Украина, которая нацелилась на российский экспорт нефти, поскольку Москва атакует ее энергосеть, взяла на себя ответственность за атаку морских дронов на два пустых танкера "теневого флота", которые направлялись в российский порт на прошлой неделе.
Однако она отрицает какую-либо связь с другим инцидентом, произошедшим во вторник, 2 декабря, когда танкер под российским флагом, загруженный подсолнечным маслом, подвергся атаке дронов.
Атаки на танкеры "теневого флота" РФ
Напомним, 28 ноября в Черном море, неподалеку от Босфора, вспыхнул пожар на двух танкерах, которые принадлежат к российскому так называемому "теневому флоту".
В частности, сообщалось, что на судне Kairos произошел взрыв и начался пожар во время движения из Египта в российский порт Новороссийск.
Еще один танкер, Virat, получил повреждения примерно в 35 морских милях от турецкого побережья.
Позже источники РБК-Украина сообщили, что эти танкеры поразили морские беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью.
Турецкое правительство выразило обеспокоенность из-за атак морских дронов на танкеры "теневого флота" России.
2 декабря в Черном море, примерно в 80 милях от северного побережья Турции подвергся нападению небольшой танкер Midvolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию.
Украина сразу же отвергла причастность к атаке. Это явно была провокация российского режима.