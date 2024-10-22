Турция запретила экспорт товаров военного назначения в РФ после влияния США, - FT

Турция запретила экспорт в Россию товаров военного назначения Это произошло после предупреждения Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, в последние недели Турция ввела запрет на экспорт более 40 категорий товаров американского происхождения. Речь о микросхемах и системах дистанционного управления, а также другие товары из списка 50 "высокоприоритетных" составленного США, Великобританией, ЕС и Японией.

Также в списке указаны современная электроника, процессоры, карты памяти, станки и другое оборудование, используемое для производства оружия.

Как пишет СМИ, таможенная система Турции не позволяет экспорт этих товаров в Россию, но раньше такие поставки были возможны.

"Мы верим, что турецкое правительство услышало и поняло нашу обеспокоенность. Мы оптимистично настроены на усиление сотрудничества в будущем", - сказал журналистам помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод.

Ранее РБК-Украина писала о том, что Турция ввела антидемпинговые пошлины на импорт определенной стальной продукции сразу четырех стран. Среди них есть Российская Федерация.

Следует отметить, что такое решение появилось на фоне роста торговой напряженности между Китаем и Европейским союзом из-за тарифов на электромобили , бренди и другие товары.

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