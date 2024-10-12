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Турция ввела пошлины на импорт стальной продукции из России

Турция, Суббота 12 октября 2024 15:58
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Турция ввела пошлины на импорт стальной продукции из России Фото: Турция ввела пошлины на стальную продукцию из России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Турция ввела антидемпинговые пошлины на импорт определенной стальной продукции сразу четырех стран. Среди них есть Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Генеральный секретарь Турецкой ассоциации производителей стали (TÇÜD) Вейсел Яян заявил, что страна ввела пошлины на импорт определенной стальной продукции из России, Китая, Индии и Японии.

По его словам, введенные пошлины касаются около 4 миллионов тонн импортируемой продукции примерной стоимостью от 2 до 2,2 млрд. долларов США.

Пошлины колеблются от 6,10% до 43,31% от стоимости, страхования и фрахта, что является шагом, призванным предотвратить недобросовестную конкуренцию после обращений отечественных производителей, говорится в объявлении. Расследование по импорту горячекатаной стали, проведенное после обращения турецких производителей, показало, что вероятный демпинг угрожал национальному производству.

Согласно принятому решению, пошлины на импорт колеблются:

  • из Китая - от 15% до 43%,
  • из России, Индии и Японии - от 6% до 9%.

Яян ожидает повышения уровня использования мощностей отечественных производителей после введения антидемпинговой пошлины на импорт горячекатаного листового проката.

Заметим, что данное решение Анкары появилось на фоне роста торговой напряженности между Китаем и Европейским союзом из-за тарифов на электромобили, бренди и другие товары.

Оно также следует за жалобой Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) на импортные пошлины, наложенные на китайские электромобили, ввозимые в Турцию.

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