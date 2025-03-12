Путин может согласиться на 30-дневное перемирие, но на своих условиях, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин может принять предложение о 30-дневном прекращении огня с Украиной. Но для этого он, вероятно, выдвинет требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников издания, глава Кремля сейчас попытается затянуть сроки согласования прекращения огня с Украиной, чтобы создать "наиболее выгодные для Москвы условия". Он хочет, чтобы его требования были учтены.

Собеседник Bloomberg утверждает, что российские чиновники не обсуждали с американскими идею о 30-дневном прекращении огня, которая была предложена Украине. Кремль якобы считает такую инициативу неприемлемой для себя.

Один из близких к Кремлю людей рассказал изданию, что Россия может потребовать прекращения поставок западного оружия в Украину в качестве условия для прекращения огня.

"Путин не скажет ни твердого "да", ни твердого "нет". Даже в фантастической ситуации, когда Путин сделает несколько жестов в сторону перемирия, оно все равно будет временным и с очень жесткими условиями", - рассказала в комментарии Bloomberg старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая.