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Путин может согласиться на 30-дневное перемирие, но на своих условиях, - Bloomberg

Москва, Среда 12 марта 2025 17:29
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Путин может согласиться на 30-дневное перемирие, но на своих условиях, - Bloomberg Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин может принять предложение о 30-дневном прекращении огня с Украиной. Но для этого он, вероятно, выдвинет требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников издания, глава Кремля сейчас попытается затянуть сроки согласования прекращения огня с Украиной, чтобы создать "наиболее выгодные для Москвы условия". Он хочет, чтобы его требования были учтены.

Собеседник Bloomberg утверждает, что российские чиновники не обсуждали с американскими идею о 30-дневном прекращении огня, которая была предложена Украине. Кремль якобы считает такую инициативу неприемлемой для себя.

Один из близких к Кремлю людей рассказал изданию, что Россия может потребовать прекращения поставок западного оружия в Украину в качестве условия для прекращения огня.

"Путин не скажет ни твердого "да", ни твердого "нет". Даже в фантастической ситуации, когда Путин сделает несколько жестов в сторону перемирия, оно все равно будет временным и с очень жесткими условиями", - рассказала в комментарии Bloomberg старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая.

Идея о прекращении огня

Напомним, американские чиновники на встрече с украинскими в Саудовской Аравии предложили инициативу, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня с Россией. Украина согласилась пойти на такой шаг.

В совместном заявлении по итогам встречи указывается, что перемирие может быть продлено в случае, если стороны конфликта захотят этого.

Пока что Россия не соглашалась и не отказывалась от такого предложения. Ожидается, что американские чиновники обсудят инициативу с российскими.

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