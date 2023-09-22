Турция продолжит сотрудничать с Россией в позитивном ключе, - Эрдоган

"Сейчас нельзя игнорировать такую страну. Мы продолжим наши отношения с Россией в положительном ключе", - заявил Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что не может позволить себе согласиться негативным отношением мировых лидеров к президенту РФ Владимиру Путину из-за вторжения в Украину.

"И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас не одинаковое отношение. Я не считаю такое отношение верным. Потому что Россия – не обычная страна", - добавил он.

В последние недели Турция, в частности, ведет переговоры с мировыми лидерами о содействии в страховании российского экспорта продовольствия и удобрений.

Сотрудничество РФ и Турции

Даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция продолжает активно сотрудничать с РФ. Так, Москва активно закупает через дружественное государство подсанкционные товары и производит экспорт сосбтвенной продукции.

Так, в октябре прошлого года Россия заявила, что может переместить транзит газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" в Черноморский регион и Турцию.

Затем в администрации президента Франции Эммануэля Макрона назвали бессмысленным предложение Путина президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по строительству газового хаба у границ ЕС.

Спустя время президент Турции заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о создании газового хаба.

В сентябре этого года Путин сказал, что Россия близка к соглашению с Турцией о создании центра торговли природным газом.