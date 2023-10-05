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Турция примет встречу союзников для обсуждения украинской формулы мира

Фото: в Турции состоится встреча союзников по подготовке мирного саммита Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой украинского мирного саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloobmerg.

Отмечается, что встреча запланирована на конец октября в Стамбуле. Участники будут обсуждать идеи достижения крепкого мира в Украине.

Ожидается, что в ней примет участие ограниченное количество официальных лиц, но в группу войдет советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Россия не приглашена.

В повестке дня формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским и усилия по проведению украинского мирного саммита.

Украинская формула мира и саммит в Джидде

Выступая на саммите G20 в ноябре прошлого года, президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Она включает в себя 10 пунктов.

Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.

Прошлые переговоры по формуле мира проходили в Копенгагене и Джидде. На встречу в Саудовской Аравии были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам саммита в Джидде заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

 

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