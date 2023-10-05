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Туреччина прийме зустріч союзників для обговорення української формули миру

Фото: в Туреччині відбудеться зустріч союзників для підготовки мирного саміту України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою українського мирного саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloobmerg.

Зазначається, що зустріч попередньо запланована на кінець жовтня в Стамбулі. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення міцного миру в Україні.

Очікується, що в ній візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, але до групи увійде радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Росія не запрошена.

На порядку денному формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським та зусилля щодо проведення українського мирного саміту. 

Українська формула миру та саміт у Джидді

Під час виступу на саміті G20 у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вона включає 10 пунктів.

Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії. 

Минулі переговори щодо формули миру проходили у Копенгагені та Джидді. На зустріч в Саудівській Аравії було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками саміту в Джидді заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

 

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