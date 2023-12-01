Турция стремится укрепить связь с Европейским союзом

Чиновник поприветствовал последний отчет Европейской комиссии о "состоянии политических, экономических и торговых отношений между ЕС и Турцией".

"Мы хотели бы снова крепко привязать Турцию к Европейскому Союзу", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что меры, предложенные Еврокомиссией, вдохновляют и указывают на положительные сдвиги.

В частности, речь идет о:

возобновление диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией по экономике, энергетике и транспорту;

возобновление заседаний Совета ассоциации и политического диалога высокого уровня на министерском уровне;

оживление дискуссий по проекту переговоров о модернизации таможенного союза ЕС-Турция;

приглашение Европейского инвестиционного банка возобновить деятельность во всех секторах Турции;

ослабление визовых ограничений для турецких бизнесменов, студентов, граждан Турции с членами семей в ЕС.

Вступление Турции в ЕС

Отметим, Турция была официальным кандидатом на вступление в ЕС в течение 24 лет, но переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Брюсселя относительно нарушений прав человека и уважения верховенства права.

Европарламент принял доклад, в котором говорится, что процесс присоединения Турции к блоку не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. После этого президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара "может развестись" с ЕС, если это необходимо.

Турецкий лидер впоследствии добавил, что не будет принимать какие-либо новые требования или условия по процессу вступления в Европейский Союз.