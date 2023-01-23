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В Турции беспилотник с украинским двигателем провел второй полет (видео)

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Понедельник 23 января 2023 19:59
В Турции беспилотник с украинским двигателем провел второй полет (видео) Фото: в Турции беспилотник с украинским двигателем провел второй полет (flickr by Baykar)
Автор: Иван Носальский

В Турции сегодня, 23 января, прошли вторые летные испытания беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Он оснащен двигателями украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на совладельца компании Baykar Сельчука Байрактара в Twitter.

"Bayraktar Kızılelma успешно завершил свои вторые летные испытания", - отметил Байрактар.

По информации турецких СМИ, второй полет Bayraktar Kızılelma состоялся в центре летной подготовки и испытаний Akinci в городе Чорлу.

Отметим, что на новом беспилотном истребителе турецкого производства установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич".

БПЛА способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок - 12 км.

Напомним, первые летные испытания Bayraktar Kızılelma прошли 14 декабря.

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