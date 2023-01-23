В Турции беспилотник с украинским двигателем провел второй полет (видео)

Фото: в Турции беспилотник с украинским двигателем провел второй полет (flickr by Baykar)

В Турции сегодня, 23 января, прошли вторые летные испытания беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Он оснащен двигателями украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на совладельца компании Baykar Сельчука Байрактара в Twitter.

"Bayraktar Kızılelma успешно завершил свои вторые летные испытания", - отметил Байрактар. Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.



Ufku açık olsun.



Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.



Godspeed. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/m97VuJrsBh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023 По информации турецких СМИ, второй полет Bayraktar Kızılelma состоялся в центре летной подготовки и испытаний Akinci в городе Чорлу. Отметим, что на новом беспилотном истребителе турецкого производства установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". БПЛА способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок - 12 км.