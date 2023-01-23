В Турции беспилотник с украинским двигателем провел второй полет (видео)
В Турции сегодня, 23 января, прошли вторые летные испытания беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Он оснащен двигателями украинского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на совладельца компании Baykar Сельчука Байрактара в Twitter.
"Bayraktar Kızılelma успешно завершил свои вторые летные испытания", - отметил Байрактар.
Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023
Ufku açık olsun.
Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.
Godspeed. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/m97VuJrsBh
По информации турецких СМИ, второй полет Bayraktar Kızılelma состоялся в центре летной подготовки и испытаний Akinci в городе Чорлу.
Отметим, что на новом беспилотном истребителе турецкого производства установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич".
БПЛА способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок - 12 км.
Напомним, первые летные испытания Bayraktar Kızılelma прошли 14 декабря.
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