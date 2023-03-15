Турция планирует одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО в ближайшее время, - Reuters

По словам двух турецких чиновников, турецкий парламент, скорее всего, ратифицирует членство Финляндии в НАТО до середины апреля. При этом об одобрении заявки Швеции на членство в НАТО речь не идет.

Также сообщается, что президент Финляндии Саули Ниинисте отправится в Турцию 16 марта, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры должны, в частности, обсудить членство в НАТО.

Напомним, недавно премьер Швеции отметил, что вероятность присоединения Финляндии к НАТО раньше Швеции выросла.

Между тем, Венгрия может перенести заседание парламента на следующую неделю, что означает очередное задержание ратификации вступления Финляндии и Швеции.

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