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Турция планирует одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО в ближайшее время, - Reuters

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Турция намерена в ближайшее время одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО до парламентских и президентских выборов, которые пройдут в стране 14 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам двух турецких чиновников, турецкий парламент, скорее всего, ратифицирует членство Финляндии в НАТО до середины апреля. При этом об одобрении заявки Швеции на членство в НАТО речь не идет.

Также сообщается, что президент Финляндии Саули Ниинисте отправится в Турцию 16 марта, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры должны, в частности, обсудить членство в НАТО.

Напомним, недавно премьер Швеции отметил, что вероятность присоединения Финляндии к НАТО раньше Швеции выросла.

Между тем, Венгрия может перенести заседание парламента на следующую неделю, что означает очередное задержание ратификации вступления Финляндии и Швеции.

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НАТОТурцияФинляндия